¡La explosión se escuchó en toda la colonia! ‘El Diablo’ Becerril reporta desde Benito Juárez
En Benito Juárez, al sur de la CDMX, sucedió una explosión que dejó a varios heridos. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril desde el lugar de los hechos.
La explosión que sucedió al sur de la CDMX, en la alcaldía Benito Juárez, dejó varios lesionados luego de que varias paredes se vinieran abajo y todo tipo de objetos salieran expulsados. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
