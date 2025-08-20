El día que Belinda le describió a Pati Chapoy cómo era su hombre ideal
En 2014, este era el tipo de hombre ideal para Belinda. ¿Qué tanto crees que haya cambiado su perspectiva en la última década?
Belinda siempre ha despertado curiosidad no solo por su carrera artística, sino también por su vida personal y las relaciones que ha tenido a lo largo de los años. Ahora, gracias a que volvió a salir a la luz una entrevista realizada en 2014, recordamos la vez que habló con total franqueza sobre cómo imaginaba a su pareja ideal y lo que realmente buscaba en el amor.
En su canal oficial de YouTube, Pati Chapoy recordó una entrevista realizada a Belinda cuando disfrutaba el éxito de su álbum “Catársis”; este último desprendió sencillos como “En la Obscuridad” y “En El Amor Hay Que Perdonar”.
Belinda habla de sus recientes éxitos ‘Mentiras’ la serie y su canción ‘Heterocromía’
Así era el hombre ideal para Belinda en 2014
En aquella entrevista, la periodista mexicana le preguntó a Belinda cuál era su tipo de hombre ideal. “El que me respete, el que sea cariñoso, el que entienda mi trabajo”, respondió la cantante y actriz a sus 25 años. “Que me haga reír muchísimo aunque tenga el peor día y tenga una cara de que no quiero ver a nadie”.
Belinda no habló sobre físico ni ocupación, simplemente describió cómo quería sentirse con esa persona especial. “Que me dé la mano y sienta mariposas”, añadió.
Pati Chapoy le preguntó a la intérprete si había conocido a alguien con esas características y Belinda respondió afirmativamente, aunque también admitió que relaciones anteriores no habían funcionado por temas como la distancia o que simplemente no era el mejor momento. Sin embargo, todas sus relaciones hasta 2014 habían terminado de manera amigable.
En ese entonces, había sido muy mediática la relación entre Belinda y Giovanni Dos Santos. Pasaría al menos un par de años para que en los medios se hablara sobre otras relaciones suyas con figuras como Criss Angel y Christian Nodal. Justo en ese momento de 2014, la cantante le dijo a Pati que únicamente estaba enamorada de su trabajo.