El día que Belinda le describió a Pati Chapoy cómo era su hombre ideal

Belinda siempre ha despertado curiosidad no solo por su carrera artística, sino también por su vida personal y las relaciones que ha tenido a lo largo de los años. Ahora, gracias a que volvió a salir a la luz una entrevista realizada en 2014, recordamos la vez que habló con total franqueza sobre cómo imaginaba a su pareja ideal y lo que realmente buscaba en el amor.

En su canal oficial de YouTube, Pati Chapoy recordó una entrevista realizada a Belinda cuando disfrutaba el éxito de su álbum “Catársis”; este último desprendió sencillos como “En la Obscuridad” y “En El Amor Hay Que Perdonar”.

Así era el hombre ideal para Belinda en 2014

En aquella entrevista, la periodista mexicana le preguntó a Belinda cuál era su tipo de hombre ideal. “El que me respete, el que sea cariñoso, el que entienda mi trabajo”, respondió la cantante y actriz a sus 25 años. “Que me haga reír muchísimo aunque tenga el peor día y tenga una cara de que no quiero ver a nadie”.

Belinda no habló sobre físico ni ocupación, simplemente describió cómo quería sentirse con esa persona especial. “Que me dé la mano y sienta mariposas”, añadió.

Pati Chapoy le preguntó a la intérprete si había conocido a alguien con esas características y Belinda respondió afirmativamente, aunque también admitió que relaciones anteriores no habían funcionado por temas como la distancia o que simplemente no era el mejor momento. Sin embargo, todas sus relaciones hasta 2014 habían terminado de manera amigable.

En ese entonces, había sido muy mediática la relación entre Belinda y Giovanni Dos Santos. Pasaría al menos un par de años para que en los medios se hablara sobre otras relaciones suyas con figuras como Criss Angel y Christian Nodal. Justo en ese momento de 2014, la cantante le dijo a Pati que únicamente estaba enamorada de su trabajo.