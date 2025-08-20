Gala Montes confiesa que era adicta a la marihuana: este fue el mensaje

Las pruebas en redes sociales fueron completamente contundentes y la gente lanzó su odio contra Gala Montes el pasado fin de semana. Ella formó parte de un evento que tuvo un golpe mediático bastante grande en México e incluso en todos los países de habla hispana. En ese sentido, terminando el evento, la influencer se confesó con su público y trajo a conversación temas delicados de su vida privada.

¿A qué droga era adicta Gala Montes?

Después de su pelea de box concretada contra la también influencer, Alana Flores, la cantante de 25 años se abrió con su público para confesar todo lo que vivió en el proceso previo al evento realizado el pasado 17 de agosto de 2025. Allí, indicó que aunque vivió procesos personales muy bajos, el deporte la ayudó a superar su adicción a la marihuana.

“En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales muy dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad y depresión. Estaba desesperada y por ende terminé enganchándome con marihuana”.

El sometimiento físico y mental para entrenar y cuidar su dieta le permitió encontrar enfoque en su vida. Al final, su conclusión fue que el deporte la salvó en esta temporada de su vida. “O sueltas lo que más amas por las drogas o lo que más amas te soltará por las drogas ¡Tú dices!“.

¿Por qué la hermana de Gala Montes fue tendencia el mismo día de la pelea?

Uno de los temas que abrió también la conversación fue el de la Beba Montes. Y es que muchos vieron de manera sospechosa que la influencer haya concretado su día de entrega de anillo, el mismo día que Gala era tendencia en redes sociales. El evento tenía fecha de ejecución desde hace meses, por lo que muchos se extrañaron (tal vez para ganar atención mediática) que la Beba publicara sobre su compromiso el mismo domingo.

Sin embargo, evidentemente no hubo reacción de ninguna hacia las actividades de la otra, pues se indica que esa familia está verdaderamente separada entre sí.

