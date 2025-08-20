La chef Zahie Téllez revela que ha recibido amenazas de muerte. “La gente tiene que estar muy malita”

En MasterChef México, la interacción entre participantes y jueces es uno de los aspectos que más llama la atención y divide opiniones en redes sociales. Figuras como la chef Zahie Téllez tienen muchísimos fans y también detractores, pero existe una diferencia entre no estar de acuerdo con alguien y recurrir a la violencia.

En una entrevista con el conductor Antonio Betancourt, la juez de la cocina más famosa de México habló sobre su participación en el reality, su pasión por la gastronomía y si la versión de ella que conocemos en televisión es un personaje.

Zahie Téllez ha recibido amenazas en redes sociales

La chef mexicana está consciente de las pasiones que desata un reality show como MasterChef México pero, además de los halagos y críticas, también se ha encontrado con amenazas serias. “Voy a tocar un tema bien sensible: recibí muchas amenazas de muerte. Y yo digo: qué poco la gente puede apreciar su vida, que le desea el mal a alguien de esa manera”, dijo Zahie para Antonio Betancourt.

La juez cuenta que tras uno de los episodios más terribles de su vida, el secuestro exprés que sufrió junto a su esposo en 2024, recibió comentarios que rayan en lo inexplicable. “Mucha gente me escribió: ‘cómo no la mataron en ese episodio’... La gente tiene que estar muy malita de la cabeza’”, dijo la chef.

Más allá de esas muestras de violencia, la chef sabe cómo manejar el ‘hate’ que existe en redes. Ella no se lo toma personal, “porque hay que tener ese temple. Si no, no podría hacer yo televisión”. Suele tomar los comentarios de quién vienen, pues muchas veces las peores críticas llegan de perfiles sin nombre ni foto.

Sin embargo, Zahie Téllez está agradecida con los buenos comentarios que igualmente le llegan en grandes cantidades. Ya sea por alguna clase que haya dado en MasterChef México o por su carisma, ha creado una fuerte base de seguidores.

En la entrevista también reafirmó su fuerte compromiso con su profesión, que supera haber llegado a tener preferidos en el reality de cocina. Aunque a participantes como Herly los conoce desde hace mucho tiempo, asegura que nunca dejó que una amistad interfiere en su opinión profesional.

Además, la chef defiende que ella no es “ruda”, sino “bastante exigente”. De hecho, cree firmemente que “la cocina debe ser estricta”.