Ideas DIY: Perchero de recibidor rústico y resistente hecho con viejos listones de pino

El diseño de interiores es un mundo fascinante cuando vemos la forma en la que nuestro hogar o parte de este se transforma y se embellece. No se requieren de grandes cambios o inversiones para darle un toque extra a sus ambientes.

Noticias Durango del 15 de julio 2026

Además, cuando somos nosotros los artífices de un objeto de decoración, las sensaciones de satisfacción se multiplican y verlo lucirse en nuestro hogar no tiene precio. Esto es lo que ofrecen las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo) que pueden hallarse en redes sociales y en plataformas digitales con tutoriales incluidos.

¿Cómo hacer un perchero rústico?

En esta oportunidad, las ideas DIY proponen la creación de un perchero rústico para tu recibidor con viejos listones de pino. La idea es reciclar estos materiales y darles un nuevo uso de una forma muy creativa:

El clásico perchero de pared

La Base: Une dos o tres listones de pino de forma paralela (colocando listones de refuerzo por detrás para unirlos fuertemente) para crear una placa trasera de unos 20-25 cm de alto por el largo que desees (por ejemplo, 80 cm).

El Estante: Fija un listón horizontal en la parte superior de la base, perpendicular a esta, sobresaliendo hacia adelante unos 10-12 cm. Para que sea resistente y aguante peso, colócale escuadras de madera (puedes hacerlas cortando pequeños triángulos de pino sobrante) debajo del estante.

Los Ganchos: Instala ganchos de hierro negro forjado o de estilo antiguo en la base de pino. Al ser madera vieja, el contraste con el metal oscuro queda espectacular.

Panel vertical estilo pallet recibidor

La Estructura: Coloca 3 listones verticales gruesos en la parte trasera (como guías).

El Frente: Clava o atornilla de forma horizontal tus listones de pino sobre las guías, dejando una pequeña separación de 1 cm entre listón y listón (estilo deck o pallet). Puedes armar un panel de 1 metro de alto por 60 cm de ancho.

Detalle Funcional: En la parte inferior de este panel, puedes añadir un pequeño listón sobresaliente con un tope para que funcione como revistero, organizador de cartas o soporte para paraguas.

Los Ganchos: Distribuye los percheros a diferentes alturas sobre los listones horizontales.

De listones de pino a perchero

Las propuestas anteriores no requieren de grandes conocimientos ni de herramientas sofisticadas. Y es que eso es parte de la esencia de las ideas DIY que, a continuación, presentan un tercer proyecto que podrás hacer sin complicaciones:

Perchero minimalista de listón único