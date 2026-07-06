¿Apoya a su hijo o lo sobreprotege? Yolanda quiere que su hijo encuentre su camino

Yolanda, la esposa de Felipe, advierte que apoyará a su hijo hasta que él encuentre lo que le gusta y dice que su hijo no tiene por qué soportar malos tratos; para eso la tiene a ella. Para Yolanda, Ángel no está mal, el que está mal es Felipe por presionar a su hijo. Yolanda, quien niega proteger a su hijo, sólo estudió la preparatoria. Yolanda y Felipe tienen una mueblería donde le dieron empleo a su hijo Ángel, pero no aguantó la presión. ¿Será que Felipe ha sido demasiado duro con Ángel, el hijo de Yolanda?