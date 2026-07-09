La Pura Sabrosura encuentra una comida corrida por menos de 70 pesos que conquista por su sabor

La Pura Sabrosura llegó a un restaurante de comida económica que ha conquistado a sus clientes por ofrecer platillos abundantes, caseros y a precios accesibles. La especialidad de la casa es el picadillo de res, una receta tradicional que puede disfrutarse por menos de 70 pesos. Una opción ideal para quienes buscan comer bien, gastar poco y disfrutar del auténtico sabor de la cocina mexicana.