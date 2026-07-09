Benditas Mujeres: el ginecólogo Dr. Arturo Moyers explicó lo que te urge saber del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

Olga Mariana platicó con el ginecólogo Dr. Arturo Moyers sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) y los síntomas que lo podrían diagnosticar. Además, de explicar qué es el ‘SOP’, compartió los mitos y realidades de la enfermedad más común que afecta a las mujeres. ¿El SOP es para siempre? ¿Qué consecuencias trae este síndrome? ¡Toma nota y comparte!