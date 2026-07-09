Jorge “El Diablo Becerril": Fuerte operativo en Tacubaya termina con la captura de un hombre

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un fuerte despliegue de la policía capitalina en la colonia Mártires de Tacubaya, donde fue detenido un hombre investigado por un presunto feminicidio. De acuerdo con el reporte, los agentes ingresaron al inmueble y localizaron el cuerpo sin vida de una mujer, además de asegurar un machete. La Fiscalía capitalina inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.