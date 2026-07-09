Alejandra Carvajal nos muestra la misofonía: El trastorno que convierte sonidos cotidianos en una intensa reacción física

Alejandra Carvajal presentó un reportaje sobre la misofonía, un trastorno neurológico en el que determinados sonidos activan de forma intensa el sistema nervioso. Especialistas explican que esta condición puede provocar enojo, ansiedad, rabia e incluso reacciones físicas involuntarias. Aunque actualmente no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar sus síntomas. Se estima que alrededor del 20% de la población presenta algún grado de misofonía.