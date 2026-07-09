Roban esculturas inspiradas en Remedios Varo; autoridades buscan recuperar las piezas

El padre José de Jesús informó sobre el robo de varias esculturas y reproducciones inspiradas en la obra de destacados artistas, entre ellos Remedios Varo. De acuerdo con el reporte, las autoridades lograron detener a un presunto responsable, mientras continúan las investigaciones para recuperar las piezas sustraídas. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a localizar las obras desaparecidas.