“Nunca más te volveré a preguntar": Continúan las tensiones entre Michelle y Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros vivieron otro incómodo momento frente a Luis, quien ayudó a Michelle a preparar una sorpresa para Julio por su aniversario de noviazgo
Durante la preparación de una tierna sorpresa para Julio con motivo de su aniversario de noviazgo, Michelle y Lancer vivieron un tenso momento frente a Luis y es que la cocinera coincidió con el conductor de “Notibola” sobre la falta de apoyo de su pareja en el reality show.