La Chicuela: Traileros del Norte revelan detalles de su nuevo proyecto y sorprenden con posible colaboración

La Chicuela conversó con Traileros del Norte, quienes agradecieron el respaldo que han recibido de sus seguidores y hablaron sobre los proyectos que preparan para los próximos meses. Durante la entrevista también sorprendieron al revelar una próxima colaboración con Kuan Tavares, integrante de Grupo Liberación, una noticia que despertó el entusiasmo de los aficionados a la música regional mexicana.