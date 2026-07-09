Al Extremo: comida económica, música regional y los reportajes que marcaron el día

La emisión de Al Extremo ofreció un recorrido por historias de interés para todos los públicos. La Pura Sabrosura descubrió un restaurante de comida casera con platillos por menos de 70 pesos; La Chicuela conversó con Traileros del Norte sobre sus nuevos proyectos y una esperada colaboración; Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un operativo policiaco en Tacubaya; también se dio seguimiento al robo de esculturas vinculadas a reconocidos artistas y Alejandra Carvajal explicó qué es la misofonía, un trastorno neurológico que afecta a millones de personas en el mundo.