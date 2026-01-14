¡La Puerca Pecadora!: El mejor lugar de carnitas con las tres B

La Puerca Pecadora es un lugar donde venden carnitas deliciosas. En este establecimiento se ofrecen las cuatro partes del puerco. El tiempo de cocción es de aproximadamente seis horas aunque depende del tamaño de la pieza. Son muy jugosas y las porciones que se dan permiten que el comensal quede satisfecho. El precio promedio por persona es de $200 pesos.