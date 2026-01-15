¡Alitas sobre un avión!: Una experiencia gastronómica imperdible

El Chef Rahmar nos comparte una gran opción para visitar con toda la familia: Flyboys, un restaurante de alitas ubicado sobre un avión en dónde los niños se divertirán y todos comeran delicioso. El menú es amplio pues ofrecen alitas, hamburguesas, papas, nachos y boneless. El precio aproximado es de 300 a 400 pesos mexicanos. Sábado y domingo niños de menos de 1.30 metros de estatura comen gratis.