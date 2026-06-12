Alejandra Carvajal reporta: ¿Por qué nos gusta sufrir? La ciencia explica qué ocurre en tu cuerpo cuando comes picante

Alejandra Carvajal abordó los efectos del picante en el organismo. Especialistas explican que el cuerpo interpreta esta sensación como una quemadura, provocando sudoración y enrojecimiento. Sin embargo, también estimula la liberación de endorfinas, lo que genera placer. Además, puede acelerar el metabolismo y aportar beneficios antiinflamatorios, aunque su consumo excesivo puede causar molestias digestivas temporales.

