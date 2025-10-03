¡Un cuerpo fue encontrado flotando en un río de Cuautitlán Izcalli!

Los vecinos de Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli, reportaron el terrible hallazgo y llegaron los cuerpos de seguridad al auxilio. Los bomberos ayudaron a sacar el cuerpo del río, pero nadie lo ha identificado. Aún no hay detenidos por el siniestro. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.