¡Un cuerpo fue encontrado flotando en un río de Cuautitlán Izcalli!

Los bomberos ayudar a sacar el cuerpo, aún no identificado, del río ubicado en Cuautitlán Izcalli. ‘El diablo’ Becerril reporta que al momento no hay detenidos.

TV Azteca

Los vecinos de Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli, reportaron el terrible hallazgo y llegaron los cuerpos de seguridad al auxilio. Los bomberos ayudaron a sacar el cuerpo del río, pero nadie lo ha identificado. Aún no hay detenidos por el siniestro. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

