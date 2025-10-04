Sandra Itzel revela lo que más la hará enojar en La Granja VIP y qué cosas no soportará de los otros granjeros

Entre los ocho granjeros que han sido anunciados para estar dentro de La Granja VIP, sin duda hay quienes tienen carácter fuerte y hasta explosivo. En cambio, si algo caracteriza a Sandra Itzel, es su aversión a las peleas y conflictos. Sin embargo, la actriz y cantante ya confesó qué cosas sí la harán enojar en el nuevo reality de TV Azteca.

Sandra Itzel revela qué cosas no soportará en La Granja VIP

Hace unos días Sandra Itzel participó como invitada en La Resolana y El Capi Pérez le preguntó qué cosas le hacen enojar. “La hipocresía, la deslealtad, la trampa, no las soporto”, respondió de manera contundente. También remarcó que a ella le gusta “jugar limpio”.

Previamente, en Venga La Alegría Fin De Semana, la actriz y cantante especificó que no soporto a la gente hipócrita ni a la gente doble cara; esto también podría ser un reto a considerar en La Granja VIP pues, al tratarse de un juego y una competencia, no descartamos que algún granjero recurra a estrategias que ella consideraría ilegítimas.

Sin embargo, aunque Sandra Itzel ya confesó qué cosas le molestan, ha sido muy enfática en que ella tampoco soporta discutir. “Yo huyo del conflicto, no me gusta el conflicto”, ha dicho. Ella se describe como “muy pacífica, cero problemática”.

Sobre sus virtudes para La Granja VIP, la intérprete asegura que es muy adaptable a todo tipo de situaciones. “No hay nada que me dé miedo, y la palabra rendirse no existe en mi vocabulario”. Asimismo, se considera “buena compañera” y dispuesta a enfrentarse a los retos de la competencia.

Como defectos, Sandra Itzel ha admitido que es muy perfeccionista: “me latigo mucho si yo sé que en mis posibilidades estaba hacer algo y no lo hice de la manera en que debía”.