Extraña presencia es grababa por cámara en la Biosfera Sierra Gorda

Recientemente, un video se está haciendo viral en las redes sociales, pues se logra apreciar por unos segundos algo que muchos pensaban que jamás se podría ver. Se sabe que esto fue captado por una cámara de seguridad en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

Lo que al principio parecía una grabación habitual, poco a poco se fue convirtiendo en algo jamás visto, de acuerdo a lo que se ha comentado, se puede apreciar una presencia luminosa y alada que muchos afirman podría tratarse de un hada.

Para quienes desconozcan, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda es un área natural protegida que se encuentra en Querétaro, además de ser considerada una zona muy importante para la biodiversidad de nuestro país, debido a su ubicación en la confluencia de las regiones neártica y neotropical.

¿Qué es la extraña criatura que fue grabada en la Sierra Gorda?

En el video, que está circulando en redes sociales, se muestra lo que podría ser una noche normal en la sierra, cuando de pronto una luz intensa y borrosa irrumpe en el campo de visión de la cámara. La lente, al no lograr enfocar el objeto, lo distorsiona, por lo que la imagen se ve muy borrosa.

Sin embargo, lo que ha sorprendido al público, es que en las imágenes se puede observar algunas alas en movimiento y un gran destello; este hecho provocó que algunos usuarios aseguran que se trataba de una hada.

¿Qué fue eso?

Las opiniones se dividieron en las plataformas digitales, pues algunos confirmaron que se trataba de algo desconocido, mientras que otros sugieren que la Sierra Gorda, con su vasta extensión y biodiversidad, podría ser un refugio para este tipo de entidades.

Pero también, las personas más científicas compartieron su opinión y detallaron que podría tratarse de un insecto, pues el desenfoque de la cámara, la proximidad del animal a la lente o la luz infrarroja hicieron ese efecto en la toma.

