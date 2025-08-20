¡Nació un ‘cráter’ en la México-Toluca! Y, hasta hora, nadie hace nada
‘El Diablo’ Becerril reporta un enorme bache que ya parece ‘cráter’ en plena carretera federal México-Toluca, un viejo conocido de varios automovilistas.
TV Azteca
La carretera federal México-Toluca puede presumir poseer un fenómeno geológico en uno de sus tramos: un ‘cráter’ de más de un metro de largo. Se dice que varios automovilistas ya le han rendido tributo involuntario con llantas, rines, suspensiones y más. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
