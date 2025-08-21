Famosa casi pierde la vida: “Me encontraron en un charco de sangre”

Esta famosa cantante y actriz que ha llevado su vida artística a los realitys en los años recientes publicó en sus redes sociales que estuvo al borde de la muerte. Sin embargo no hay claridad en la experiencia que llevó a Tamar Braxton a compartir un asunto tan delicado.

¿Por qué esta famosa cantante terminó en un charco de sangre?

Hay un sentido general de extrañeza porque la actriz publicó en sus redes sociales que básicamente tuvo un encuentro con la muerte. Declaró en este comunicado que no recuerda lo que le pasó. Después de su publicación muchas personas le han preguntado que ocurrió, sin embargo ella dijo: “la gente me está llamando y, honestamente, no puedo ni siquiera hablar, estoy muy débil”.

Dado el contexto que se tiene, hay muchas cosas que no se pueden aclarar, porque ni la misma actriz-famosa entiende lo que le sucedió. Parte de lo curioso (dicho por lor propios internautas) es que en publicaciones anteriores indicó que se sentía plena y agradecida con Dios por permitirle vivir un nuevo día.

¿Es cierto que esta famosa despertó en un charco de sangre?

Parte de lo dramático del caso es que en sus declaraciones le informó a sus seguidores y al ojo público que despertó en un charco de sangre que ni siquiera era de ella. Dicho líquido vital en el que ella amaneció era el de un amigo y ella terminó con la cara destrozada.“Me fracturé la nariz, perdí algunos dientes y movilidad”.

En ese sentido, algunos medios de comunicación trataron de ahondar en el tema y mandaron mensaje al representante de la actriz. Allí se buscaban respuestas sobre la “extrañeza” por un asunto tan delicado, pero no hubo ninguna respuesta y en estos momentos solamente existen rumores alrededor de la nacida en Severn.

Cabe aclarar que la información que ella mismo publicó fue en las historias de Instagram, por lo que simplemente pasó y sus seguidores quedaron consternados sin respuestas. En breve se espera más información que aclare tan particulares mensajes.

