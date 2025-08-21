Hombre utiliza día de revelación del sexo de su hijo para decirle infiel a su esposa: VIDEO

Este video de TikTok ha tomado una relevancia total en las horas recientes. En este día que debería ser especial en sobre manera terminó en una tragedia matrimonial. El hombre aprovechó la fiesta de revelación de sexo para evidenciar ante todo el mundo que su esposa era una infiel.

Se viraliza video donde hombre humilla a su esposa en fiesta de revelación del sexo

La pieza videográfica ha causado revuelo en redes sociales. Miles de comentarios se han hecho presentes ante este suceso. Parece que todo marchaba de maravilla cuando esta pareja reveló que esperaban a un niño con el típico humo azul, esto hasta que el esposo sacó un documento y exigió a su mujer que lo leyera.

Aunque la persona que graba el acontecimiento nunca se acerca o comprueba lo que decían las hojas que el esposo sacó a mitad del evento, parece ser que revelaba una infidelidad de la mujer. En ese sentido, el hombre habría esperado que todos los presentes llegaran, permitió que la fiesta se desarrollara, para al final exponer a su esposa que en su vientre lleva a un niño.

¿Esto fue un video real o es un montaje?

La gran pregunta que surgió alrededor es sobre la veracidad de lo ocurrido en el video. Nadie ha comprobado que se trate de personas reales y se indica que es demasiado inverosímil para ser verdad. En lo visto en las pruebas del TikTok nunca se ve alguna reacción de la esposa, ni de los invitados que probablemente hubieran intervenido... si se tratara de algo fidedigno.

Ante eso, el supuesto esposo emite un discurso donde habla de la importancia de irse de relaciones así para buscar algo mejor. Por ello la gente no termina por creerse lo que pasa. Sin embargo, real o falso, la gente le dio una publicidad enorme y es parte de lo más visto en los últimos días en esta plataforma que siempre tiene contenido para ofrecer.

