Graban a mujer aterradora en las ramas de un árbol | VIDEO

Dentro de la cultura mexicana, siempre han existido historias sobre brujas, las cuales son de todo tipo desde las versiones que hablan de ellas en montañas, hasta las que están en las calles. En este caso, vamos a hablar de una que fue grabada en un árbol.

En la actualidad, por medio de las redes sociales se revelan todo tipo de historias, ahora por medio de la plataforma de TikTok, ha comenzado a circular un video en donde se puede ver a una mujer con un aspecto tenebroso, por lo que muchos han asegurado que se trata de una bruja escondida entre las ramas.

¿Es una bruja escondida en un árbol?

Para nadie es nuevo este tipo de apariciones, pero con ayuda de las redes sociales cada día son más frecuentes y más virales. Sin embargo, es importante mencionar que existen algunas zonas en donde es más común ver este tipo de avistamientos, las leyendas señalan que se esconden en los árboles y los bosques para poder hacer sus rituales.

En esta ocasión fue el usuario de TikTok @eventos23paranormales, en donde se compartió el video que tiene una duración de pocos segundo, donde se puede ver a la mujer aterradora entre las ramas de un árbol, pero no dice el lugar en el que fue grabado, solamente mencionar que era afuera de una casa, pero sin entrar en detalles.

En el video se puede ver a una mujer en la parte alta de un árbol, aunque no se logra distinguir de la mejor forma, resaltan sus ojos brillantes en la oscuridad de la noche. También se ha mencionado que vestía una ropa negra y larga, como una especie de túnica. Por el momento, nadie ha confirmado, ni negado el avivamiento.

