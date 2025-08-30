Finge su muerte para escapar con una amante y lo condenan

Una historia de película fue protagonizada por un hombre de Wisconsin que fingió su muerte para escaparse del país con su amante. Al ser descubierto tendrá que enfrentar cargos con la justicia.

El hombre enfrenta cargos por fraudes de desaparición en el Estado. Ryan Borgwardt de 45 años desapareció en agosto de 2024 cuando navegaba en kayak. Sin dudas todo el caso fue muy misterioso.

¿De qué forma Ryan Borgwardt fingió su muerte?

Ryan Borgwardt se declaró culpable bajo un acuerdo judicial después de que se descubriera que había planeado un escape perfectamente orquestado. El hombre de 45 años fue reportado como desaparecido después de haber sufrido una supuesta tragedia en el agua. La investigación duró 58 días ya que la principal hipótesis era que se había ahogado.

Los investigadores siguieron algunas pistas entre las que se encontraban nuevos documentos de identidad y un pasaporte recientemente renovado. Fue la policía quien descubrió que Borgwardt había fingido su muerte para reunirse con una mujer de Uzbekistán, a quien conoció en línea.

La idea de este hombre era poder fingir su muerte en el lago. Él tenía una póliza de seguro de vida y no solo eso sino que también había revertido una vasectomía antes de desaparecer.

https://x.com/calebparke/status/1859956355223675086?t=ABvo_mbntNlJfDCc_BVB8A&s=09

Así fue que abandonó a su esposa y tres hijos. Luego de haber fingido su muerte en el lado viajó en bicicleta hasta Madison. De ahí se fue a Toronto y luego a París para finalmente llegar a Georgia, donde estuvo varios días hasta encontrarse con la mujer.

¿Cuál es el proceso legal que enfrenta Ryan Borgwardt?

La Justicia sentenció a Borgwardt a 89 días de prisión, el mismo número de días que engañó a las autoridades. Esta sentencia se dio porque “obstruyó la aplicación de la ley durante un total de 89 días”.

El hombre pidió perdón a sus seres queridos por lo ocurrido y prometió pagar 30 mil dólares en restitución a las autoridades para cubrir los gastos de la extensa búsqueda que llevaron a cabo.

