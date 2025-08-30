Conducía imprudentemente, atropelló a un repartidor y fue bautizada como “lady jeep”

Un grave hecho tuvo lugar en el Paseo de la Reforma, cuando una conductora que iba al mando de una camioneta Jeep atropelló a un repartidor de aplicación. La mujer además intentó darse a la fuga pero afortunadamente la policía de la SS CDMX pudo detenerla a tiempo.

La mujer iba conduciendo la camioneta de manera imprudente por lo que tuvo un roce con otro vehículo y al intentar avanzar fue cuando arrolló al joven que estaba en su moto. Cabe destacar que previamente había recibido un llamado de atención por parte de la policía.

Como era de esperarse las imágenes del accidente se hicieron virales rápidamente en las redes sociales. Además la mujer fue bautizada como “Lady Jeep” y se utilizó el hashtag #JusticiaParaRepartidores para que no quede impune el caso.

La mujer se quiso fugar pero quedó detenida

En ese momento la policía motorizada de tránsito estaba presente cuando la conductora realizaba maniobras peligrosas por lo que se le dio aviso de que manejara con precaución. Ella no hizo caso a la advertencia, aceleró y tiró de su motocicleta al joven que circulaba a un costado.

Inmediatamente los uniformados iniciaron la persecución y lograron cerrarle el paso para luego detenerla. La Cruz Roja Mexicana, atendió al motociclista lesionad quien afortunadamente no presentaba heridas de gravedad y no tuvo que ser hospitalizado.

https://x.com/repartidorr/status/1961115082039202092?t=gLMTBwUM-0vNNKif45O10w&s=09

Una camioneta sin multas anteriores

De acuerdo a la Secretaría de Finanzas de la CDMX, la camioneta Jeep no registra multas ni adeudos. Sin embargo, esta mujer deberá obtener un castigo por su accionar que podría haber terminado en una desgracia.

Las redes sociales siguen pidiendo que esta mujer reciba un castigo ejemplar para que no vuelva a conducir de manera imprudente. “Aunque sea la primera vez, no puede quedar sin castigo”, manifestaron en X .