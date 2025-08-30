⁠⁠Los horóscopos de Esperanza Gracia para este domingo 31 de agosto: ¿qué me deparan los astros?

Esperanza Gracia, una de las astrólogas más queridas del mundo hispano, ya tiene listos los horóscopos para este domingo 31 de agosto 2025. Último día del mes y la energía se empieza a mover fuerte.

Para algunos, será un momento de limpieza emocional; para otros, una oportunidad de abrir ciclos. Amor, dinero, salud, decisiones, intuiciones… aquí todo puede cambiar.

Predicciones de Esperanza Gracia para cada signo del Zodiaco este domingo

Esto es lo que te espera, signo por signo:

Aries

Tu energía va en aumento, pero recuerda no atropellar a nadie en el camino. Estás en un momento clave para cerrar asuntos pendientes, sobre todo en temas emocionales. No postergues más esa decisión que llevas rumiando días.

Tauro

El día te trae claridad. Hay temas económicos que requieren tu atención, pero no desde la angustia, sino desde la estrategia. En el amor, alguien vuelve a aparecer o por lo menos te ronda. ¿Vas a abrir esa puerta?

Géminis

Tu mente no para ni en domingo, pero eso puede jugar a tu favor si decides poner orden a tus ideas. Una charla inesperada puede cambiarlo todo. Si estabas esperando una señal… es hoy.

Cáncer

Las emociones están a flor de piel. Sentirás nostalgia, sí, pero también una enorme capacidad de perdón. Es buen momento para sanar vínculos, incluso si solo es desde ti. El cuerpo también habla: escúchalo.

Leo

Estás vibrando alto, y eso se nota. Pero no todo es brillo exterior, también es momento de hacer introspección. Una buena conversación puede traerte paz. Y si estás en una relación, toca hablar desde la vulnerabilidad.

Virgo

Nada que demostrar, Virgo. Hoy toca descanso real. Has hecho suficiente y mereces soltar el control aunque sea por un rato. Una llamada o mensaje puede darte alegría. Recuerda: no todo depende de ti.

Canva ¿Qué deparan los astros para hoy domingo 31 de agosto 2025, según los horóscopos de Esperanza Gracia?

Libra

Estás más sensible de lo normal y eso no es malo. Este domingo puede abrirte a conexiones profundas o a reconciliaciones importantes. Si extrañas a alguien, da el primer paso. El corazón también necesita espacio.

Escorpio

Algo dentro de ti está cambiando. Aunque parezca que todo sigue igual, se están moviendo cosas importantes. Hoy es un buen día para soltar lo que ya no resuena. Y para cerrar ciclos con dignidad.

Sagitario

Lo improvisado te va a sentar mejor que lo planeado. Deja espacio para lo espontáneo y lo nuevo. A veces necesitas menos control y más intuición. Si alguien te busca, escucha lo que tiene que decirte.

Capricornio

Te has exigido mucho y lo sabes. Este domingo el cuerpo te pide parar. En temas laborales o financieros, llega una oportunidad para reorganizarte o incluso para delegar. Confía en que no todo tiene que salir perfecto.

Acuario

Te sentirás con ganas de volver a ti, de reconectar con tu centro. Las ideas creativas fluyen, así que toma nota. En el amor, puede haber un reencuentro o una charla incómoda pero necesaria. No la esquives.

Piscis

La sensibilidad está elevada, pero lejos de abrumarte, te dará claridad. Estás comprendiendo cosas que antes no querías ver. Si necesitas llorar o liberar, hazlo sin juicio. Estás cerrando una etapa importante.