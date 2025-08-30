Mujer quedó grabada tras atacar a la amante de su marido

La infidelidad es una de las causas que lleva a divorcios en América Latina. Este tipo de traición es tomada de diferentes maneras por el engañado y en este caso una mujer acudió a la venganza.

Esta mujer fue al lugar de trabajo de su marido y agredió a la amante. El hecho quedó grabado por una de las personas que se encontraba en el lugar y por supuesto las imágenes se volvieron virales.

Así agredió la mujer a la amante de su marido

Lo que se aprecia en la grabación es que la mujer engañada ataque con un balde de pintura amarilla a la amante de su marido que se encontraba en un escritorio. A su vez le arrojan los elementos de la oficina que se encontraban en el lugar.

En la grabación la engañada le dice “por zorra te pasa eso” mientras la mujer agredida le contesta alterada “¿qué te pasa?”. Todo esto quedó grabado por un compañero de la amante.

La amante intenta quitarse de manera desesperada la pintura de su cara y de su cabello rubio, además da la espalda y comienza a denunciar a sus otros compañeros la agresión.

https://x.com/Nacion321/status/1961883288735281489?t=RRjAni2fNKAtveIEIB2tYQ&s=09

Las redes se hicieron eco de las imágenes

Como era de esperarse las imágenes se hicieron virales y los internautas no dejaron pasar el momento para dejar sus comentarios. Algunos a favor y otros en contra de la atacante.

Algunos de los comentarios manifestaban “Le falto echarle pintura al infiel de su esposo”, “y al infiel hasta la comida favorita le preparan”, “¿y al marido qué le hizo?”, “qué poco se valora la esposa, pobre ignorante e inmadura”, “hay mujeres que sabiendo que el hombre es casado están ahí”, “excelente, yo haría lo mismo”.

Los comentarios en general hacían hincapié en que la mujer debería haber tomado acciones contra su esposo y no solamente con la amante.

