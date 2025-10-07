Hombre se hizo millonario por error en su trabajo y renunció al día siguiente; ¿en qué terminó este caso?

Obviamente la actividad humana no está exenta de cometer errores en el ámbito laboral, sin embargo esta empresa cometió una equivocación que les costó una cifra millonaria. Ante eso, el empleado que recibió el beneficio les renunció al día siguiente. Por eso, conoce cuál fue el final de esta historia donde un hombre se convirtió en millonario de un día para otro.

¿Qué pasó con este hombre que se volvió millonario por un error?

Esta historia se dio en el 2022, sin embargo fue hasta el presente 2025 que la justicia de Chile dictaminó una resolución respecto de un claro error de la empresa que le multiplicó su salario 330 veces. Así pasó en la empresa llamada Consorcio Industrial de Alimentos, que en lugar de concretar un depósito de alrededor de 9, 600 pesos mexicanos… le dio a este empleado más de 3 millones de pesos.

Tras lo que evidentemente se manifiesta como un error, el encargado de Recursos Humanos de la empresa se contactó con el afortunado trabajador. Parecía que se había llegado a un acuerdo pero tras tres días sin saber de él, llegó a la oficina de la empresa para presentar su renuncia… acompañado de un abogado. Esto tuvo que irse a lo legal y fue hasta el año en el que transcurre este día que la justicia chilena dio un veredicto.

¿El hombre millonario tuvo que devolver el dinero?

Ante el accionar de este hombre que se volvió millonario de un día para otro, la empresa le acusó de hurto hallazgo. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre en Chile se indicó que no se trataba de un delito penal. Sí lo acusaron de cobro indebido y un juzgado civil (no penal) resolverá el caso. Ante eso la empresa mostró su inconformidad y peleará por lo que ellos presumen que les pertenece.

Entonces, lo que se presume como un guión de película o serie de comedia no ha terminado y próximamente se sabrá en qué terminó el cobro millonario de este trabajador que vio una oportunidad y la tomó. Aquí la pregunta es el cómo habrían actuado las personas si les sucediera lo mismo.