Mujer revela que su pareja se acostó con su propia madre; esta es la horrible historia

La apertura que tiene internet ha permitido que el acceso a la información sea ilimitado. Por ello las historias que se conocen desde todos los rincones del mundo resultan bastante reveladoras. Sin embargo lo contado por esta influencer lo están catalogando como criminal. Aunque no es una historia propia, parece que esto le sucedió a una mujer que se enteró de último momento que su casi esposo se acostó con su propia madre. Estos son los detalles de esta horrible historia.

Te puede interesar - ¿Por qué este influencer falleció en Sinaloa?

Te puede interesar - ¿Es cierto que este influencer murió por comer ostras?

¿La historia de la mujer traicionada por su pareja es real?

Esta cuenta de TikTok (@eldiariodemama) se encarga de contar historias de manera anónima. Es decir, esta mujer recibe historias de parte de sus seguidores u otras personas para contarlas en modo “chisme” a quienes le siguen en sus redes sociales. Por ello todo indica de que esto realmente ocurrió, pues hay bastante detalle en la narración, la cual cuenta cómo una mamá abusó sexualmente de su hijo en su despedida de soltero.

La persona que narra los sucesos sería la casi esposa del hombre abusado. Y es que se indica que la madre del futuro esposo siempre fue sobreprotectora y demasiado hostil para con ella. Por ello en la despedida de soltero, donde quedó prohibido que la futura esposa asistiera, la mamá embriagó al hombre y se acostó con él.

¿Cómo se enteró esta mujer que su pareja se acostó con su mamá?

Tras la despedida de soltero y dándose cuenta que se acostó con su madre, el hombre cambió por completo. Se alejó de su pareja, no podía verla a la cara y aunque trató de hacerlo antes… un día previo a la boda le dijo a su casi esposa lo sucedido. Evidentemente eso fue un shock para la mujer que aunque pensó en abandonar la relación, quiso ayudarlo.

Lamentablemente el daño ya estaba hecho, pese al intento de conciliar las cosas, el sujeto tuvo demasiados problemas y cayó en la bebida. En ese sentido, la relación terminó y el hombre se quitó la vida tiempo después, tras volver a casa de su madre para vivir sus últimos días.

La que fue pareja de este hombre fue obstaculizada para estar y participar del funeral, de alguien que fue abusado sexualmente y que no pudo avanzar con algo así sobre su espalda.