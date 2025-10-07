¿Vacas o caballos? ¡Las elecciones granjeras de Alex Garza más divertidas!

Alex Garza, quien conducirá La Granja VIP al lado de Adal Ramones y Kristal Silva , se puso en modo vaquero con una serie de divertidas preguntas y respuestas relacionadas con temas campiranos que hicieron sonreír a más de un fan: ¡así reaccionó!

¿Cacareando La Granja? ¡Así se presentó a Alex Garza como co-conductora de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Alex Garza se une a Adal Ramones y Kristal Silva como co-conductora de La Granja VIP. ¡Ojo que nos contó detalles de lo que sucederá en Cacareando La Granja!

¿Cómo es el lado granjero de Alex Garza?

Este domingo 05 de octubre del 2025, La Resolana contó con la presencia de Alex Garza como uno de sus invitadas especiales, todo para calentar los ánimos previo al estreno de La Granja VIP que, por cierto, este martes 07 de octubre destapó a Lis Vega como su décima celebridad confirmada .

De un humor inigualable y un look vaquero en el que los colores claros fueron los predominantes en esta ocasión, Alex Garza respondió entre risas a las siguientes preguntas de temática granjera:

¿VACAS O CABALLOS?

¡Caballos al 100 por ciento!

¿GALLINAS O PATOS?

¡Patitos!

¿ORDEÑAR O RECOGER HUEVOS?

¡Recoger huevitos, cómo de que no!

¿TRACTOR O BURRO PARA TRANSPORTARTE?

¡Mejor el burrito!

¿DOMAR AL CABALLO O DEJARSE LLEVAR COMO BORREGUITO?

¡Domar al caballo para que sepa quién manda!

¿COSECHAR MAÍZ O ALIMENTAR A LOS CERDOS?

Alimentar a los cerditos.

¿Quiénes son los granjeros revelados hasta la fecha para La Granja VIP?

Hasta ahora, los nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Adal Ramones, Alex Garza y Kristal Silva como conductores se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este reality extremo que estará lleno de chismes, polémicas y hasta traiciones!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: