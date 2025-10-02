Influencer regala dinero y después a la persona a la que ayudó fue secuestrada por su familia

Zachery Dereniowski en sus redes sociales es muy conocido. Es un influencer que en sus videos se hace pasar por una persona que necesita ayuda, y cuando es auxiliado por un completo desconocido, en forma de gratitud él les regala dinero, siendo un claro ejemplo de empatía entre ambos usuarios.

Sin embargo, nadie pensaría que todo daría un giro muy drástico. Puesto que el joven regaló una gran cantidad de dinero a un hombre conocido como Curtis Dixon, quien después fue secuestrado por su propia familia. Algo muy inesperado.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El influencer, Zachery Dereniowski, en su cuenta de TikTok, subió un video el pasado 15 de agosto del 2025, donde lo vemos haciéndose pasar por una persona discapacitada, quien posteriormente es auxiliado por un hombre llamado Curtis Dixon que pasaba por el lugar rumbo a una Casa de Empeño.

El señor, al ver la situación, ayuda al joven a levantarse y posteriormente le ofrece el dinero que recibió en la “Casa de Empeño”. Ante los hechos, Zachery, le regresa el efectivo y en su lugar le regala mil dólares, una situación que emocionó al señor.

Ante tal situación, el influencer logró recaudar fondos para que posteriormente se le entregará a Curtis 100 mil dólares, un carro nuevo, y regalos económicos extras, obsequios que le ayudarán a salir adelante de su situación junto a su familia.

¿Qué pasó con Dixon?

El video donde se le regala dinero y un auto a Dixon logró obtener muchas visualizaciones y comentarios que aplaudían la situación. Sin embargo, a principios de septiembre, se anunció que la casa en la que vivía Curtis, fue interrumpida por sujetos armados, quienes ingresaron al domicilio, y robaron su caja fuerte.

Además, se menciona que Curtis, fue amordazado en el interior de su nuevo coche mientras estaba siendo incendiado. Dentro de la investigación realizada por las autoridades, dentro del asalto, se han logrado identificar a 5 integrantes de su familia, quienes ya están enfrentando cargos de secuestro y robo.