¿Sin planes? Estas son las actividades que puedes hacer el fin de semana del 3 al 5 de octubre en la CDMX

Ya falta poco para que disfrutemos del fin de semana, días de descanso en los que podemos aprovechar para descansar en casa o lanzarnos a la aventura conociendo otras partes de la CDMX. Es usual que algunos usuarios, desean salir de su casa y disfrutar de todas las actividades que hay en la gran urbe.

Si todavía no tienes planes para tus días libres. No te preocupes, porque te detallaremos todo lo que puedes hacer en la metrópoli, actividades que son gratuitas y con las que podrás pasar un día agradable. Así que toma nota al respecto.

¿Qué actividades se pueden hacer en CDMX?

La CDMX es todo un mundo de eventos y recintos culturales, espacios a los que podemos acudir durante nuestro tiempo libre. Es usual que llegue el fin de semana y no tengamos en mente ningún plan, algo que para algunos puede resultar tedioso, puesto que están desaprovechando su descanso al quedarse en casa.

Si tú te encuentras bajo esa situación, no te preocupes, puesto que te detallaremos cuáles son las actividades que habrá disponibles del 3 al 5 de octubre:

Festival Artesanal de Café, Chocolate y más , donde disfrutarás de varias variedades de pan de muerto. Se realizará en la calle de Jalapa 38 en la Roma Norte.

, donde disfrutarás de varias variedades de pan de muerto. Se realizará en la calle de Jalapa 38 en la Roma Norte. Mexicráneos : En el parque Ecológico de Xochimilco, observarás los cráneos monumentales, los cuales fueron intervenidos por artistas mexicanos.

: En el parque Ecológico de Xochimilco, observarás los cráneos monumentales, los cuales fueron intervenidos por artistas mexicanos. En el Cenart , se hará un espectáculo, siendo un homenaje fílmico y musical del álbum “The Wall” de Pink Floyd.

, se hará un espectáculo, siendo un homenaje fílmico y musical del álbum “The Wall” de Pink Floyd. Exposición de “ El encanto de Seúl ”, donde se muestran artículos tradicionales sobre la vida de Seúl en el período de Joseon. Se presenta en el Museo Nacional de Cultura del Mundo en el Centro Histórico.

”, donde se muestran artículos tradicionales sobre la vida de Seúl en el período de Joseon. Se presenta en el Museo Nacional de Cultura del Mundo en el Centro Histórico. Exposición de José José en la Casa de Cultura de Azcapotzalco.

¿Qué hacer cuando estás aburrido en CDMX?

La realidad es que en la CDMX hay muchas actividades que podemos hacer cuando estamos aburridos. Por suerte, existe una gran variedad de eventos gratuitas a las que podemos acudir, sin la necesidad de gastar la millonada. Esto es lo que puedes hacer el fin de semana:

Date una vuelta por el Bosque de Chapultepec. Camina por sus jardines, visita el lago o lleva tu bicicleta.

Visita los museos que hay en la ciudad, considera que muchos de ellos son gratuitos todos los días o solamente los domingos.

Visita sus parques y bibliotecas que hay en los alrededores