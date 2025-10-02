Abogada desmiente a Anna Ferro y confirma su relación con Charly López

Rumores de romance tomaron fuerza luego de que se viera juntos a Anna Ferro y Charly López, en la fiesta de la abogada Mariana Gutiérrez. Ante esta situación es que la viuda de Fernando del Solar, decidió salir a hablar.

Anna Ferro en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, confirmó que al ex de Ingrid Coronado, lo había conocido el día de una fiesta y que quedaron solamente como amigos.

¿Qué dice la abogada de Anna Ferro?

Sin embargo, la abogada Mariana Rodriguez, manifestó ante Gustavo Adolfo Infante que, “Soy su abogada y tengo entendido que ellos, desde que pasó lo de esta señora Ingrid han tenido acercamiento, se ven, se platican”.

“Aunque es mi amiga y aunque es mi clienta, yo soy su abogada, yo entiendo que hasta han hablado por teléfono y han platicado del tema en común, de la situación que les atañe a ambos con el mismo contrario que es esta señora Ingrid”, dijo.

Ante esto afirmó, " Anna y Charly se llevan muy bien, se comunican, se platican, estuvieron muy contentos en mi fiesta. Claro que se conocían, hasta han hablado, yo hablo de lo que a mí me consta”.

¿Cuándo se conocieron Anna Ferro y Charly López?

Según había manifestado, Emilio Morales, Anna y Charlie le habían otorgado el permiso para poder decir frente cámaras del programa “La Saga” que efectivamente sí habían comenzado una relación y se estaban conociendo.

Debido a esto es que comenzaron los ataque en contra de Anna Ferro por lo que tras la viralización de la noticia tuvo que dar un paso para atrás y en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, confirmó que al ex de Ingrid Coronado, lo había conocido el día de la fiesta y que quedaron solamente como amigos.

💃✨ Ahora sí que aplica el dicho: "el muerto al pozo y el vivo al gozo". Y es que nada más y nada menos que Anna Ferro, quien fuera la viuda de Fernando del Solar (QEPD), está abriendo nuevamente su corazón y dándose una segunda oportunidad en el amor. ❤️ Pero, agárrense, porque…

También agregó que entre ellos hay un tema en común que es Ingrid Coronado, por loque fue uno de los temas de conversaciones ese día. “Estuvimos platicando de cómo iba su caso y cómo iba el mío, de todo lo que estábamos haciendo en defensa de”.

Ingrid Coronado está en un enfrentamiento legal con Anna Ferro por una propiedad y es la ex de Charly López, por este motivo es que uno de los temas fue ella.

