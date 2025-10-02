Esta es la cantidad de tortillas que se pueden comer al día

Las tortillas son sin duda un complemento ideal para las comidas de los mexicanos. Las mismas están hechas de maíz nixtamalizado y se han convertido no solo en un acompañamiento, sino en un símbolo cultural, una tradicional ancestral y así también un elemento que no puede faltar en la dieta.

El consumo de las tortillas es realmente considerable debido a que como mencionábamos no puede faltar como acompañamiento de las comidas pero ante esto surge una duda que debe ser aclarada para la tranquilidad de los mexicanos y está relacionada con la cantidad de tortillas que se puede consumir por día.

Para dar claridad al tema es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha comunicado de manera oficial las recomendaciones específicas relacionadas al consumo de tortillas y a ha utilizado su cuadro básico y constitucional de alimentos para dejar una guía clara, basada en evidencias científicas sobre este alimento tan tradicional y básico que encontramos en la cocina mexicana.

¿Cuántas son las tortillas que se pueden comer por día?

De acuerdo con lo que ha manifestado oficialmente el IMSS una persona que goce de buena salud y que realice actividad física moderada, puede llegar a consumir entre 6 y 7 tortillas de maíz al día sin presentar problemas. La cantidad mencionada puede llegar a distribuirse en las comidas de todo el día, es decir 3 en la mañana,2ala tarde y 2 en la noche por ejemplo, sino ir midiendo el consumo de acuerdo a los gustos personales.

Sin embargo desde el Instituto han señalado de manera importante que esta cantidad es apropiada cuando no hay consumo de otra fuente de carbohidratos en el día ,es decir que no se debería comer aparte pan, pastas u otros derivados del maíz. Teniendo en cuenta esto es que por cada porción de estos alimentos que se incorpora a la dieta se deberá ir restándo una tortilla del total permitido diario.

El IMSS también se ha pronunciado en cuánto al consumo de tortillas por parte de las personas que llevan una vida sedentaria y no realizan ejercicio regular, para ellos lo que se recomienda es un consumo de 1 y 2 tortillas menos. Es decir que pueden consumir entre 4 y 6 tortillas diarias dividiéndolas también a lo largo del día y sin consumir otro producto que contenga carbohidratos.

🌽✨ Hoy celebramos el Día Nacional del Maíz, el grano que nos ha acompañado desde hace más de 9 mil años y que sigue siendo el corazón de nuestra historia, cultura y gastronomía. En cada tortilla, tamal, atole, pozole o esquite, late la herencia de los pueblos que lo… pic.twitter.com/QvoWob7wwI — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 29, 2025

Por último para aquellas personas que realizan ejercicio físico constante y de alto rendimiento pueden consumir una cantidad mayor de tortillas por día.