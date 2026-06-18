Jorge Campos conquista a la FIFA y su legado brilla previo al México vs. Corea del Sur en Al Extremo

Previo al encuentro entre México y Corea del Sur, comentaristas deportivos destacaron el reconocimiento otorgado a Jorge Campos por parte del presidente de la FIFA. El histórico guardameta mexicano fue invitado a “representar” al organismo desde el palco oficial durante el partido, un gesto que refleja el impacto de su trayectoria y el carisma que lo convirtió en una de las figuras más queridas y reconocidas del fútbol internacional.