Jorge Campos conquista a la FIFA y su legado brilla previo al México vs. Corea del Sur en Al Extremo
El legendario exportero mexicano fue reconocido por la FIFA como una de las figuras más emblemáticas del fútbol.
Previo al encuentro entre México y Corea del Sur, comentaristas deportivos destacaron el reconocimiento otorgado a Jorge Campos por parte del presidente de la FIFA. El histórico guardameta mexicano fue invitado a “representar” al organismo desde el palco oficial durante el partido, un gesto que refleja el impacto de su trayectoria y el carisma que lo convirtió en una de las figuras más queridas y reconocidas del fútbol internacional.