¿México ganará? La sorprendente predicción de Mausito Paul para el duelo ante Corea del Sur durante el partido de fase de grupos del Mundial 2026
Una nueva predicción sobre el partido de México genera expectativa entre los aficionados mundialistas. ¿México vencerá a Corea del Sur?
Mausito Paul compartió su pronóstico para el encuentro entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial 2026™. De acuerdo con su predicción, la Selección Mexicana logrará imponerse con marcador de 2-1 en un partido que promete emociones hasta el último minuto. La expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan que el Tri confirme en la cancha los buenos augurios previos al encuentro.