La Selección Mexicana llega al estadio y crece la expectativa por el duelo ante Corea del Sur durante la fase de grupos del Mundial 2026
Los futbolistas mexicanos ya se encuentran listos para afrontar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.
Los jugadores de la Selección Mexicana arribaron al estadio donde enfrentarán a Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. Las cámaras captaron el momento en que descendieron del autobús y comenzaron los preparativos finales para el encuentro. Mientras tanto, comentaristas y aficionados analizan las claves del partido y las expectativas que existen alrededor del combinado nacional en esta importante cita mundialista.