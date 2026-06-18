La Selección Mexicana llega al estadio y crece la expectativa por el duelo ante Corea del Sur durante la fase de grupos del Mundial 2026

Los jugadores de la Selección Mexicana arribaron al estadio donde enfrentarán a Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. Las cámaras captaron el momento en que descendieron del autobús y comenzaron los preparativos finales para el encuentro. Mientras tanto, comentaristas y aficionados analizan las claves del partido y las expectativas que existen alrededor del combinado nacional en esta importante cita mundialista.