Jorgue “El Diablo Becerril” reporta: La marea tricolor toma las calles rumbo al partido de México contra Corea del Sur durante el Mundial 2026

Jorge “El Diablo” Becerril se encintra en una de las principales vialidades de la Ciudad de México rumbo al partido de la Selección Mexicana y documentó el ambiente que se vive entre los aficionados. Miles de personas avanzan hacia el centro de la capital portando los colores nacionales, convirtiendo las calles en una auténtica celebración futbolera previa al esperado encuentro mundialista.