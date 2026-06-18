Programa Completo 29 de mayo | Un programa lleno de tensión, grandes platillos y sabores inolvidables

La cocina más famosa de México vivió una jornada llena de intensidad, estrategia y mucho sabor. Los cocineros enfrentaron retos que pusieron a prueba su creatividad, técnica y capacidad para trabajar bajo presión, entregando platillos que sorprendieron tanto a los chefs como a sus compañeros. Entre degustaciones decisivas, momentos de tensión y grandes emociones, cada participante dejó todo en su estación para demostrar que merece continuar en la competencia. Sin duda, fue un programa donde el talento culinario brilló al máximo y donde los sabores presentados dejaron una huella importante en el rumbo de MasterChef 24/7.

