“Me siento muy feliz por el avance que he tenido": Diego hace un balance a casi cinco semanas del inicio de MasterChef 24/7 (VIDEO)
El actual portador del Pin del Chef habló sobre sus logros en el reality show, su vida personal y los platillos que buscará preparar próximamente
A unos minutos de la gala de delantales negros, Diego habló ante las cámaras del Mundo MasterChef para hacer un balance a casi cinco semanas del inicio del reality show y hablar sobre sus logros hasta el momento, su vida personal y los platillos que buscará preparar próximamente.