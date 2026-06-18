Alejandra Carvajal reporta: Raúl Jiménez: La impactante historia de superación que inspiró al fútbol mexicano

Alejandra Carvajal recordó la historia de Raúl Jiménez, uno de los futbolistas mexicanos más destacados de los últimos años. Tras consolidarse en clubes de México y Europa, su carrera estuvo en riesgo luego de sufrir una grave fractura de cráneo durante un partido. Contra los pronósticos, el delantero superó una larga recuperación, volvió a caminar, entrenar y competir, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia.

