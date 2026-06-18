Alejandra Carvajal reporta: Raúl Jiménez: La impactante historia de superación que inspiró al fútbol mexicano
El delantero mexicano transformó uno de los momentos más difíciles de su vida en una historia de inspiración y perseverancia.
Alejandra Carvajal recordó la historia de Raúl Jiménez, uno de los futbolistas mexicanos más destacados de los últimos años. Tras consolidarse en clubes de México y Europa, su carrera estuvo en riesgo luego de sufrir una grave fractura de cráneo durante un partido. Contra los pronósticos, el delantero superó una larga recuperación, volvió a caminar, entrenar y competir, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia.