Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán durante el cumpleaños de Pepe Aguilar: crecen rumores de un embarazo
La cantante y su esposo estuvieron presentes durante el festejo familiar, donde su presencia volvió a despertar comentarios y especulaciones en redes sociales.
Pepe Aguilar celebró sus 58 años con una gran fiesta en un restaurante de Polanco, acompañado por familiares y amigos. Durante el festejo, Ángela Aguilar llamó especialmente la atención de internautas, quienes nuevamente comenzaron a especular sobre un posible embarazo debido al vestido que eligió para la ocasión.