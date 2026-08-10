Ventaneando | Programa completo 10 de agosto de 2026

Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. No te pierdas la información más relevante de hoy y mira el programa completo de este lunes. Tenemos exclusivas sobre el triunfo de la batalla legal entre Paulina Rubio y ssu expareja Nicolas Colatte, así como el proceso que también enfrenta Jose Manuel Figueroa contra Imelda Garza Tuñón. También los hermanos D’Alessio hablaron sobre sus proyectos profesionales.