Al Extremo despidió a Uriel Estrada, quien enfrentará nuevos retos dentro de TV Azteca, y llegó con gastonormia, polémica, historias de fe y mucha nostalgia
Una emisión marcada por la despedida de Uriel Estrada, nuevos retos y distintas historias que dieron de qué hablar.
Al Extremo tuvo una emisión marcada por la despedida de Uriel Estrada, quien agradeció a sus compañeros y al público tras cerrar una etapa en el programa. Además, Alejandra Carvajal presentó la historia de San Agustín; Jorge “El Diablo” Becerril reportó un caso fatal bajo investigación; y Abigail Pak “La Coreana” habló sobre su llegada a La Granja VIP, mientras la emisión recordó los mejores momentos de Uriel.