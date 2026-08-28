Uriel Estrada habla tras su salida de Al Extremo y conmueve a todos

Tras su salida de Al extremo, Uriel Estrada compartió unas palabras de agradecimiento por la etapa que vivió. El comunicador reconoció a sus compañeros y al público que durante años siguió su trabajo en Al Extremo. Ahora, aseguró que enfrenta nuevos retos profesionales, mientras recuerda con gratitud el camino recorrido y las experiencias que marcaron esta etapa. Aunque advierte que no sale de TV Azteca, formando parte ahora más de lleno en Azteca Noticias.

