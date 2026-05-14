Por andar con un casado cuida hijos ajenos | Programa del 14 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

La hermana de Fernanda expone a su hermana: sus papás cuidan a sus hijos y a los de su yerno. Por su parte, Ariatna asegura que, si no la dejan en paz, se irá de casa de sus padres y no la volverán a ver a ella ni a sus hijos. Mauricio, quien no le ha dado sus apellidos a los hijos de Ariatna, niega ser un irresponsable, pero acepta que no le preocupa el futuro de los hijos que tuvo con María y con Ariatna, pues los papás de Ariatna responden por ellos. Sin embargo, el papá de Ariatna confiesa sentirse desesperado por la situación. ¿Los involucrados podrían enfrentar problemas legales? ¿Qué impacto podría tener el abandono en los menores?