uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Qué culpa tienen las criaturas? María abandonó a sus hijos con su ex para castigarlo

María admite que dejó a sus hijos con Mauricio para castigarlo, pero nunca quiso abandonarlos; esperaba que él los cuidara. ¿Podría enfrentar problemas legales?

María entra a la clínica de emociones y revela que Mauricio no se ha querido divorciar de ella y explica que no quiso abandonar a sus hijos, sino quiso castigar a Mauricio por haberse ido de la casa; por eso los terminó ‘cuidando’ él. El problema es que los niños están pagando los platos rotos por abandono. ¿A qué problemas legales se podrían enfrentar María y Mauricio?

Videos