VIDEO: Tiktoker se inscribe a alcohólicos anónimos para regresar con su ex

Un joven identificado como Saúl sorprendió a miles de usuarios en TikTok luego de confesar que ingresó a un encierro de Alcohólicos Anónimos con un único objetivo: recuperar a su expareja. La decisión, que parecía un gesto de amor extremo, terminó dejando una experiencia traumática que rápidamente lo convirtió en tendencia.

¡Más de 20 toneladas le pasaron por encima mientras circulaba con su bicicleta eléctrica! [VIDEO] Un hombre de 70 años perdió la vida tras ser arrollado por un camión. El accidente ocurrió al cruce de la Avenida de las Culturas y Renacimiento.

El sacrificio por amor

Saúl confesó que su noviazgo estuvo lleno de peleas y regresos. Cansado de esa montaña rusa, creyó que la forma de probar un cambio real era asistir a un retiro de AA. “Te amo, por ti me voy a encerrar en doble A un fin de semana para que veas lo que hago por ti”, fue el mensaje que mandó a su ex antes de entrar.

El chico explicó que lo llevaron, junto con más asistentes, a un sitio apartado con normas muy rígidas. Nada fue como imaginaba: las jornadas estaban cargadas de tensión, con dinámicas psicológicas y control permanente. “Nos metieron a una cabaña, con una vela, un papel y un lapicero. Ni siquiera podíamos cruzar las manos”, relató.

Durante toda la noche, Saúl no pudo dormir, tomar agua ni ir al baño sin supervisión. Tampoco recibió alimento y escuchó duras confesiones de otros asistentes. “No podía despegar las manos de la mesa”, relató, describiendo la sensación de encierro y control absoluto. El desgaste físico y emocional fue tan grande que, al salir, confesó sentirse “bien traumado”. Su familia tuvo que recogerlo, y aunque pensaba que el sacrificio lo acercaría de nuevo a su ex, la realidad fue muy distinta.

El desenlace inesperado

Con la ilusión de volver a estar juntos, Saúl fue a ver a su antigua pareja tras dejar el encierro. Pero ella le reveló que ya tenía otra historia de amor. “La fui a buscar y me dijo: ‘No, Saúl, ya estoy con otro’”, relató con desconsuelo.

El episodio no tardó en hacerse viral, tanto por lo drástico de su decisión como por el contraste entre lo que entregó y lo que recibió. “El trauma me quedó nada más”, comentó entre risas apagadas, despertando miles de comentarios en redes.