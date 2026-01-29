¿RÉCORD GUINNESS Y SHAKIRA? Los millones que lo explican TODO

Se confirmó que la música de Shakira ha hecho historia una vez más. Su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es oficialmente reconocida por el Récord Guinness como la gira de música latina más exitosa de todos los tiempos, tras alcanzar una recaudación sin precedentes de $421.6 millones de dólares.

Este hito no solo representa una cifra astronómica; es el testimonio de una carrera de 30 años marcada por la resiliencia y la capacidad de transformación. Con este logro, la colombiana destrona al "Sol de México", Luis Miguel, cuya reciente gira (2023-2024) ostentaba el récord con $409.5 millones de dólares.

¿Por qué Shakira rompió récord?

Los datos, certificados por Billboard Boxscore, revelan la magnitud del fenómeno. Shakira logró vender 3.3 millones de boletos a lo largo de 86 espectáculos. El récord se consolidó técnicamente el pasado 11 de diciembre durante su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, momento en el cual la cifra ya superaba los 410 millones de dólares.

Al comparar estas cifras con otros artistas de la industria contemporánea, la ventaja de la barranquillera es clara:

Bad Bunny en 2022 hizo $314.1 millones de dólares con 1.9 millones de entradas.

Karol G en 2023-2024 hizo $313.3 millones de dólares con la venta de 2.3 millones de entradas.

"Vivir este momento increíble es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago", expresó la artista a Billboard.

¿Cuáles son los planes de Shakira para 2026?

Tras culminar una exitosa etapa por Argentina, donde Shakira estuvo acompañada por sus hijos Milan y Sasha —a quienes describió como sus "más grandes maestros"—, el horizonte para este 2026 luce muy imponente. La gira, que es descrita como un triunfo construido con "tesón y esfuerzo", se prepara para sus actos finales en mercados clave.

El mes de febrero será decisivo para la consolidación total del tour en la región:

12, 13 y 14 de febrero: Tres fechas agotadas en el Estadio Mágico González de El Salvador.

Febrero en México: El país que más veces ha recibido este show verá el cierre de la etapa latinoamericana con presentaciones en Tuxtla (21 de febrero), Mérida (24 de febrero) y el gran final en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 27 de febrero.

¿Qué hará Shakira en Abu Dhabi?

El broche de oro para "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" tendrá lugar el próximo 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Este cierre en el Medio Oriente reafirma el estatus de la cantante como una estrella transcultural que ha logrado romper la barrera del idioma.